Sarah Engels: Jetzt plaudert sie über den Babynamen

Via "Instagram" hatten die Fans von Sarah Engels nun die Möglichkeit, der werdenden Mami ein paar Fragen zu stellen! Sarah stand ihnen dabei Rede und Antwort und gab gleichzeitig ein paar süßes Einblicke in ihr Familienleben. Ein neugieriger Follower will dabei wissen, ob die Tochter von Sarah und Julian auch einen Doppelnamen wie Sarahs und Pietros Sohn Alessio haben wird. Sarahs Antwort darauf fällt eindeutig aus! So bejaht sie die Frage und sorgt damit bei ihren Fans für jede Menge Namens-Rätselstoff. Doch damit nicht genug! Gegenüber "Bunte" offenbarte die Sängerin neulich: "Wir haben uns schon einen Namen überlegt." Wie die kleine Prinzessin wohl heißen wird? Wir können definitiv gespannt sein und freuen uns schon jetzt...