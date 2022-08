Sarah Engels: Jetzt setzt sie ihr Familienglück erneut aufs Spiel

Doch ihr vermeintlich abenteuerliches Jetset-Leben ist purer Stress für ihre Kinder – besonders lange Flüge sind für Baby Solea eine Belastung, befürchten Fans. Auch Kinderärzte schlagen Alarm: Demnach werden Kinder bis zum Vorschulalter durch die Druck- und Sauerstoffschwankungen, lauten Geräusche und Änderungen im Schlafrhythmus stark belastet. Auch reagieren sie stark auf ungewohnte Nahrungsmittel, Hitze und Flüssigkeitsverluste – so der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte. Und diesen Dingen sind die Kids von Sarah ständig ausgesetzt: In den letzten Wochen hießen die Ziele Italien, Schweiz, Malediven, Ibiza, Los Angeles und jetzt Hawaii. Dort mussten alle um 4.30 Uhr aufstehen, um den Sonnenaufgang von einem Vulkan aus zu beobachten. Solea wurde getragen, Alessio musste selbst laufen. Als der Junge nicht mehr konnte, machte sich Sarah lustig über ihn! Bitte, denk endlich an deine Kinder!