Sarah Engels: Jetzt verkuppelt sie Ex-Mann Pietro Lombardi!

Sarah will Pietro verkuppeln

Sarah hat ihr großes Liebesglück mittlerweile gefunden und ist mit Julian Büscher verheiratet. Die beiden erwarten bald ihr erstes gemeinsames Kind. Nur bei Pietro will es in der Liebe nicht so richtig klappen. Mit Laura Maria Rypa ist alles schon nach kurzer Zeit wieder in die Brüche gegangen. Und so richtig weiß er nie, ob eine Frau an ihm oder an seinem Erfolg interessiert ist...

Während einer Fragerunde auf Sarahs Instagram-Kanal verrät ein Fan nun: "Ich träume total oft von Pietro und weiß, dass ich 'die Richtige' für ihn wäre." Da muss die Sängerin natürlich sofort vermitteln! "Also bitte, Pietro - hier ist sie doch", schreibt sie in ihrer Story und verlinkt ihren Ex-Mann. Und Pie? Der lässt sich auf das Spiel ein und antwortet: "Hahaha, bitte privat alle Infos senden." Wie süß!