Sarah Engels: Jetzt wird alles anders

Via "Instagram" haben die Fans von Sarah Lombardi nun die Möglichkeit, der Sängerin ein paar Fragen zu stellen. Sarah steht ihnen dabei Rede und Antwort und gibt dabei ein paar intime Einblicke in ihr Familienlieben. So hat scheinbar auch ein aufmerksamer Fan in Erinnerung, dass Sarahs Sohn Alessio in diesem Jahr eingeschult wird. Er will deshalb wissen: "Was sagst du dazu, dass Alessio schon bald ein Schulkind ist?" Sarahs Antwort darauf fällt eindeutig aus: "Kann es kaum glauben, wie schnell die Zeit vergeht! Diese Woche geht es los! Bin stolz auf meinen Kleinen." Wow! Was für eine zuckersüße Beichte! Auch wenn Sarahs Alltag durch die Einschulung von Alessio sicherlich nochmal auf den Kopf gestellt wird, nimmt sie es absolut gelassen.