Sarah Engels: Jetzt zerstört ausgerechnet Julian alles!

Die Zuschauer sind enttäuscht

Doch besonders eines vermissten viele Zuschauer bei der TV-Lovestory: die Leidenschaft! Denn vielen fiel es auf: Sarah und Filmpartner Christopher Patten hatten während des gesamten Films kaum Körperkontakt, küssten sich kein einziges Mal! "Ich habe gelesen, dass es ein Liebesfilm sein soll, aber ohne Kuss-Szene. Irgendwie fehlen mir leider total die Emotionen!", bringt es ein Zuschauer auf den Punkt. Bitter für Sarah! Vor allem, weil sie die vergeigte Chance offenbar ihrem Ehemann Julian zu verdanken hat!

"Ich habe von Anfang an gesagt, dass es keine Kuss-Szene geben wird. Darüber war Julian schon sehr froh. Da wäre er wahrscheinlich schon eifersüchtig geworden", gab Sarah im "Bild"-Interview zu. Hat ihr Liebster etwa auf einem Kuss-Verbot bestanden? Möglich, denn immerhin erschien Julian auch regelmäßig am Filmset, beobachtete seine Frau und ihren Filmpartner ganz genau! Klar, dass Sarah da nicht ungehemmt ihre Gefühle ausspielen konnte. Der eifersüchtige Gatte dürfte also happy sein – doch ob Sarah sich über weitere Angebote freuen kann, ist fraglich …

