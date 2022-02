Sarah Engels: Mega-Ausraster! Jetzt platzt ihr der Kragen

Sarah macht zwar regelmäßig Sport, will sich aber auf keinen Fall stressen lassen. "Wir waren 9 bzw. 10 Monate schwanger und der Körper braucht einfach seine Zeit. Das wird auch mit der Zeit alles wieder dahin kommen, wo es hingehört. Ich gebe meinem Körper die Zeit", stellt sie klar. Und dann hat sie noch eine wichtige Message an ihre Fans: "Lasse niemand entscheiden, was du zu tragen hast. Ich ziehe das an, was ich will. Wem es nicht gefällt, der muss mich auch nicht ansehen." Wahre Worte!

