Sarah Engels: Mega-Überraschung! Damit hat sie nicht gerechnet

Große Überraschung für Sarah

"Mein Mann hat mich heute überrascht mit einem Date. Ich weiß noch nicht, wo es hingeht. Heute vor einem Jahr hast du mich gefragt, ob ich deine Frau werde und mein Schatz, ich bin so glücklich, an deiner Seite zu sein und wenn ich überlege, was wir alles das letzte Jahr erlebt haben, freue ich mich einfach auf alles, was kommt", schwärmt Sarah in ihrer Instagram-Story. "Ich habe keine Ahnung, wohin es heute geht. Liebe solche kleinen Überraschungen total. (...) Ich glaube, es ist immer super wichtig, dass man sich als Eltern oder auch einfach damit man die Beziehung nicht vergisst, immer wieder Zeit dafür nimmt. Deswegen mache ich mich heute auch ein bisschen schick."

Was genau die beiden gemacht haben, verrät Sarah nicht. Doch nach der Überraschung kommt sie aus dem Schwärmen nicht mehr heraus. "Leute, wir hatten so ein schönes Date und es war so ruhig und so entspannend", freut sie sich. Wie schön!