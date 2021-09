Sarah Engels: Nackt-Bild sorgt für Furore!

Klar, dass die Fans bei diesem Anblick komplett aus dem Häuschen sind. Unter den Post häufen sich Komplimente wie "So ein tolles Bild von euch", "Mega schön" und "Wow, was für ein erotisches Foto." Einigen Followern ist der Schnappschuss jedoch zu intim. So kritisiert eine Userin beispielsweise: "Manches sollte privat bleiben. Täte auch der Beziehung gut. Sorry, nicht böse gemeint." Aber die Hauptsache ist ja, dass es den werdenden Eltern gefällt...

Peinliche Protz-Show auf Kosten von Alessio! Womit Sarah vor Kurzem für Furore sorgte, erfahrt ihr im Video: