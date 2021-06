Sarah Engels: Fotos aufgetaucht! So groß ist ihr Babybauch mittlerweile

Mittlerweile ist Sarah im fünften Monat schwanger. Doch der Anfang war holprig. "Inzwischen geht es mir besser. Gerade am Anfang habe ich sehr stark unter Übelkeit gelitten. Das kannte ich so von meiner ersten Schwangerschaft gar nicht", berichtete sie vor kurzem im Interview mit "Stern". "In meiner ersten Schwangerschaft hatte ich viel mehr Energie. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich da sechs Jahre jünger war, der Körper merkt das ja schon. Vor allem als es zuletzt so heiß war, hatte ich mit Wassereinlagerungen zu kämpfen. Das kannte ich so auch noch nicht." Beruflich will Sarah jetzt etwas kürzer treten, "um die Schwangerschaft richtig zu genießen."