Sarah Engels: Öffentliche Demütigung! Womit hat sie das verdient?

Fiese Kritik an Sarah

In einem kurzen Clip ist Sarah zunächst ungeschminkt zu sehen. Nur wenige Sekunden später präsentiert sie sich perfekt geschminkt. Was eigentlich eine nette Idee ist, scheint ihren Fans aber absolut nicht in den Kram zu passen! Unter dem Video häufen sich bereits die negativen Kommentare:

"Mhhh, was soll damit übermittelt werden? Irgendwie finde ich es nicht gut."

"Gefällt mir nicht."

"Dein Hyaluron in den Lippen ist nach oben verrutscht."

"Mir fällt immer der Frauenbart auf, aber ansonsten hübsch."

"Ich mag dich total, aber irgendwie siehst du nicht gut aus, sondern müde und erschöpft. Ich meine, ist auch kein Wunder, mit 2 Kids und nebenbei Extremsport."

Wie bitter! Bleibt zu hoffen, dass Sarah sich diese Aussagen nicht zu Herzen nimmt...