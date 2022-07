Sarah Engels: Öffentlicher Schlag für Ex-Mann Pietro Lombardi

Via "Instagram" teilte Sarah Engels nämlich nun ein paar ganz besondere Bilder, die sie und Ehemann Julian Engels im gemeinsamen Pärchenurlaub in der Schweiz zeigen. Zu einem Foto, welches auf dem Gipfel des berühmten Bergs "San Salvatore" entstanden, schwärmt Sarah: "Mit dir kann ich fliegen Schatz". Eigentlich herzallerliebst. Doch ein Teil ihrer Community scheint diese Bilder zum Anlass zu nehmen, um gegen Pietro zu wettern! So heißt es unter dem Beitrag: "Man merkt richtig, wie du dich durch Julian verändert hast, du bist ausgelassener geworden." Autsch! Definitiv ein fieser Seitenhieb gegen Sarahs Ex-Mann! Was der Sänger wohl darüber denkt? Bis jetzt äußerte er sich jedenfalls noch nicht dazu ...