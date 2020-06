Sarah Engels & Pietro Lombardi: Zweite Hochzeit geplant?

View this post on Instagram

Herzlichen Glückwunsch zum 3. Hochzeitstag, Sarah & Pietro! 💞😍 #waffelporn #happytime #tuesdaymotivation #instafood #waffles #foodporn #sarahundpietro #sarahengels #pietrolombardi #instalove #ohhappyday #weddingday #springmood ##intouchonline