Sarah Engels: Rührender Heiratsantrag an ihren Ehemann

Bereits heute morgen postete Pietro das gemeinsame Hochzeitsvideo und versah es mit ganz persönlichen und warmen Worten an seine Frau.

Und auch Sarah lässt es sich nicht nehmen, an diesem besonderen Tag nochmal der ganzen Welt zu zeigen, wie sehr sie ihren Pietro liebt. Sie postet ein Hochzeitsfoto, das sie in ihrem wunderschönen Brautkleid zeigt und Pietro in seinem Anzug. Was sie dazu schreibt, treibt Pietro sicherlich die Tränen in die Augen. „Irgendwann möchte ich dich noch einmal heiraten“, macht sie ihm indirekt einen Heiratsantrag.

Dass sie bereits verheiratet sind, scheint die 23-jährige nicht davon abzuhalten, ihrem Mann irgendwann ein zweites Mal das Ja-Wort geben zu wollen. Davon sind Sarahs Fans total gerührt und schreiben begeistert in die Kommentare: „Die beste Liebeserklärung die man bekommen kann!“ Das findet bestimmt auch Pietro!