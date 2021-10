Sarah Engels: Schlimm, was sie kurz vor der Geburt verkraften muss!

Seitdem Sarah wieder schwanger ist, hat sie mit zahlreichen Ängsten zu kämpfen. "Was man wirklich sagen muss, was sich bei mir in der Schwangerschaft total verändert hat oder extrem ist: Ich habe totale Panikattacken. Ich habe die ganze Zeit immer Angst, dass irgendwas passiert, auch, dass Alessio hinfällt oder das irgendjemand stürzt. Ich bin die ganze Zeit immer nur panisch. Ich glaube, das war sonst nicht so schlimm", offenbart sie jetzt ihren Instagram-Followern.