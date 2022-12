Sarah Engels: Schwanger? Die Hinweise verdichten sich

Als Sarah Engels auf Instagram nun verlauten ließ, dass sie unter Schwindel und Übelkeit leidet, sind sich viele ihrer Fans anscheinend sicher - die Sängerin ist wieder schwanger! In einer Fragerunde in Sarahs Instagram-Story wollen sie es dann genau wissen und sprechen die Zweifach-Mama prompt darauf an. Jedoch folgt darauf direkt das ernüchternde Fazit der 30-Jährigen: