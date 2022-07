Sarah Engels: Sex-Skandal! Geht sie jetzt zu weit?

Die beiden DSDS-Stars traten am Wochenende im ZDF Fernsehgarten auf und heizten dem Publikum von Moderatorin Andrea Kiewel richtig ein. Vor allem die 29-Jährige bewegte sich sexy und lasziv auf der Bühne.

Für einige Zuschauer ein absolutes No Go. "Die Sexshow von der Engels in einer Familiensendung", schreibt eine Zuschauerin bei Instagram und hängt einige Kotz-Emojis dahinter. Die meisten fanden den Auftritt aber einfach nur toll und waren begeistert von dem Song. Und die Fans der Beauty stehen ohnehin hinter ihr.

Und Sarah? Die hat den Auftritt sichtlich genossen. Ganz nach dem Motto: Lass die anderen reden...

