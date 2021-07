Sarah Engels: "Total schockiert!" Heftige Nachricht im Urlaub

Durch den starken Regen der letzten Tage stehen etliche Straßen und Keller im Rheinland unter Wasser. Auch das Wohngebiet von Sarah und Julian ist betroffen. "Ich habe heute Morgen gesehen, was in Deutschland gerade los ist. Ich bin total schockiert. Ich habe direkt meine Mama angerufen, gefragt ob alles okay ist und hab gesehen, dass einfach alles unter Wasser steht", erzählt sie aufgebracht ihren Followern auf Instagram.