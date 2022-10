Sarah Engels: Tränen im Urlaub! Sie ist fassungslos

Sarah legt eine emotionale Beichte ab

Wenn Sarah ihre Fans trifft, ist das immer ein ganz besonderer Moment für sie. Im Urlaub auf Teneriffa ist die Sängerin nun einer jungen Frau begegnet, die ihre Freudentränen nicht mehr zurückhalten konnte, als sie ihr Idol gesehen hat. Da wird auch Sarah ganz emotional!

"Ich liebe es, euch zu treffen und bin so dankbar, euch zu haben", schwärmt sie. "Schon so viele Jahre und ihr seid immer noch da. Es ist schön, euch zu treffen und berührt mein Herz, zu sehen, wenn jemand so emotional wird." Dazu teilt sie ein süßes Video von sich und ihrem weinenden Fan. "Manchmal kann ich es vielleicht noch immer nicht glauben. Für mich bin ich doch ein ganz normales Mädchen, eine ganz normale Mama", gesteht sie. "Aber manchmal wird mir klar, wie viele meine Geschichte, meine Werte und mein Leben als Inspiration für sich selbst sehen. Mich erfüllt es sehr, wenn ich euch diese Liebe mit auf den Weg geben kann und euch dazu ermutigen kann, dass wir uns lieben dürfen. So wie wir sind." Hach!

