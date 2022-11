Sarah Engels: Traurige Beziehungsbeichte! Die Fans sind erschüttert

Sarah spricht Klartext

Allerdings nicht bei Sarah, sondern bei einem ihrer Fans! "Was macht man, wenn man in einer Beziehung unglücklich ist, aber so an seinem Partner hängt?", will eine aufgewühlte Userin von der Sängerin wissen. "Das Gespräch suchen! Gemeinsam für die Zeit miteinander kämpfen, aber am Ende muss es dir gut gehen", stellt sie klar. "Man darf sich nicht selber verlieren. Jeder von uns hat einen hohen Wert."

In der Vergangenheit hat Sarah immer wieder deutlich gemacht, wie sehr ihre Fans ihr am Herzen liegen. Und auch der Rest ihrer Community dürfte erschüttert sein, denn in so einer verzwickten Lage möchte natürlich niemand stecken... Wie bitter!

