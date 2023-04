Sarah Engels: Traurige Wahrheit! Ihr Familienglück ist längst zerbrochen

Denn neuerdings verbringt der Kleine mehr Zeit als sonst bei seinem Papa, ist sogar unter der Woche bei dem Musiker, dessen Verlobter Laura Maria Rypa und dem neuen Brüderchen Leano. Auf die Nachfrage von Fans erklärte Pietro jetzt: "Eigentlich gab es immer feste Tage, aber Alessio ist mittlerweile in einem Alter, wo er viel spricht und sein Wunsch war es, dass er öfter bei Papa und Laura sein möchte." Natürlich sei es "eine Umstellung, mit dem Kleinen Hausaufgaben zu machen und mehr den Alltag zu leben", gibt Pietro zu. Doch er merke, "wie gern er bei Papa ist, und das berührt mich als Papa sehr."

Schön für Pietro – doch für Sarah sicherlich ein Stich ins Herz! Denn welche Mutter hört schon gern, dass ihr Kind seine Zeit lieber anderswo verbringt, selbst wenn es beim Vater ist? Und was, wenn ihr kleiner Sohn sogar irgendwann beschließt, ganz zu Pietro zu ziehen? Ausgeschlossen ist das nicht, denn Pietro tut alles, um seinem Erstgeborenen das Leben angenehm zu machen. Selbst Chips zum Frühstück sind kein Tabu…

Sarah scheint jedenfalls ziemlich angepiekst zu sein von den neuen Entwicklungen. Als sie bei einer Instagram-Fragerunde darauf angesprochen wurde, wieso ihr Sohn nun öfter bei Papa ist, antwortete die Sängerin mit einem Seitenhieb gegen ihren Ex: "Weil es selbstverständlich sein sollte, dass wenn wir Mamis mal unserem Job nachgehen, der Vater auch Pflichten übernimmt." Und weiter wettert sie: "Für uns Mamis sind Dinge wie Hausaufgaben machen, Wäsche waschen, Gute-Nacht-Geschichten vorlesen oder den gesamten Haushalt schmeißen doch auch selbstverständlich, oder?" Sie lässt es so klingen, als sei es ihr Plan, dass Pietro mehr Pflichten in Alessios Leben übernimmt. Doch darum geht es ihrem Sohn wohl kaum. Der Kleine will einfach nur häufiger bei Papa sein! Und diese Tatsache dürfte Sarah nicht sehr gefallen…

