Sarah Engels & Julian: Ehe-Krise! Sie hat ihren Ring abgelegt!

Seit Monaten lässt uns die ehemalige "DSDS"-Zweitplatzierte an ihrem Leben mit Babybauch teilhaben. Regelmäßig teilt sie auf Instagram Neuigkeiten über ihren Gesundheitszustand und ihr Gefühlschaos. Doch jetzt zeigte die Hochschwangere auf einem Foto, dass sie das Schmuckstück, das ihr Julian bei der Hochzeit schenkte, nicht mehr trägt. Ein Schock für die Fans! Sie sind in Sorge, dass sich das Paar noch vor der Niederkunft trennen könnte. Sogar von einem Liebes-Comeback mit Sarahs Ex-Mann Pietro Lombardi (29) ist die Rede. Oder steckt etwas anderes dahinter? "Leute, ich bin so aufgequollen", klagt die hübsche Brünette laut "Freizeitwoche". "Meine Ringe sind ab, aber meine Finger sind so krass geschwollen, dass ich glaube, das wird noch schlimmer." Wassereinlagerungen können ein unschöner Nebeneffekt der Schwangerschaft sein. Trägt sie deshalb das Zeichen der Liebe nicht mehr? Also alles okay bei Sarah und ihrem Julian?