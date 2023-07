Sarah Engels & Julian Engels: "Geht gar nicht!" - Dramatischer Appell wegen ihrer kleinen Tochter Solea

Eigentlich wollte Sarah nämlich via "Instagram" nur ein paar zuckersüße Schnappschüsse aus ihrem Familienurlaub in Portugal mit ihre Fans teilen. Doch was folgt, sind eine Reihe von fiesen Anfeindungen. Der Hintergrund dazu: Sarah teilt ein Foto mit ihrer Community, auf dem sie und Sohn Alessio mit Töchterchen Solea "Engelchen flieg" spielen. Für die Anhängerschaft der Power-Frau ein scheinbar unzumutbarer Anblick. So heißt es in den Kommentaren: "Sorry, aber an den Armen hochziehen geht gar nicht. Das sollte man inzwischen wissen" Doch damit nicht genug! Weiter wird gewettert: "Und ein Kleinkind in Crocs lange laufen lassen! Kleine Kinderfüße brauchen biegsame Schuhe." Autsch! Worte, die an Sarah sicherlich nicht spurlos vorüber gehen! Was die Sängerin wohl darüber denkt? Bis jetzt äußerte sie sich noch nicht dazu ...