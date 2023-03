Sarah Engels & Pietro Lombardi: Große Sorge um Sohn Alessio

"Wir haben, um ehrlich zu sein, heute mal wieder nicht so gut geschlafen", vermeldete die Sängerin auf Instagram. "Ich habe keine Ahnung, was in der letzten Zeit los ist bei unserem Räuber, aber er wird in der Nacht mindestens sechs bis sieben Mal wach und hat Angst vor irgendwelchen Monstern." Eine schreckliche Situation, die auch Stiefvater Julian und Schwesterchen Solea nachts den Schlaf raubt, zumal sie schon länger andauert. Sarah schafft es einfach nicht, Alessio seine Ängste zu nehmen.

Was mag hinter den plötzlichen Albträumen stecken? Fakt ist, dass sich Alessios Umfeld sehr geändert hat. Papa Pietro und seine Verlobte Laura freuen sich über die Geburt von Halbbruder Leano (zwei Monate). Folglich dreht sich alles um das Neugeborene. Und Alessio spielt bei Papa gerade nur noch die zweite Geige.

Und Mama Sarah gondelt mit ihrer Familie ständig in der Weltgeschichte herum, hetzt von einem Urlaub in den anderen. Dabei brauchen gerade kleine Kinder ein stabiles und sicheres Umfeld.

Es wird Zeit, dass sich Sarah und Pietro zusammensetzen, um die 'Monster' aus Alessios Träumen zu verscheuchen. Damit es dem Kleinen wieder gut geht.