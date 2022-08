Sarah Engels & Pietro Lombardi: Großes Drama um den gemeinsamen Sohn Alessio

Für ein Scheidungskind ist es das Allerschlimmste, wenn man plötzlich nur noch das fünfte Rad am Wagen ist. Doch das ist er leider bei seiner Mama Sarah Engels (29), seit 2019 Ex-Frau von Pietro, ebenfalls. Seit sie mit ihrem zweiten Mann Julian (29) das gemeinsame Töchterchen Solea (9 Monate) bekommen hat, spielt Alessio nur noch die zweite Geige. Sarah nörgelt immer mehr an ihrem Sohn herum: "Früher ist man hier einfach mit seiner Zuckerwatte durchspaziert und die größte Sorge war, auf welche Achterbahn man zuerst springt. Heute ist man froh, wenn man von der Zuckerwatte den Stängel ablecken darf und man in einer Stunde circa zehn Meter vorankommt. Der eine hat müde Beine, die andere Hunger. Darauf folgen dann 'Ich muss auf Toilette', 'ich will nicht' und 'ich will aber'", beschwerte sie sich nach einem Familienausflug im Europa-Park. Alessio sei ein richtiger Dickschädel!

Beim letzten Urlaub auf Hawaii wanderte die Familie zum Sonnenaufgang auf einen Berg – Baby Solea wurde getragen, Alessio musste alleine klarkommen. Und als ihm die Luft fehlte, postete Sarah die Szene und machte sich lustig über ihn! Auf einem gemeinsamen Foto steht der Junge abseits und dreht sich weg, während Sarah mit Julian und Solea innig in die Kamera lächelt. Neulich gab sie sogar offen zu, dass sie sich Hilfe holen müsste. Es sei alles zu viel! Soll der Junge jetzt etwa noch in fremde Hände gegeben werden? Es fällt auf: Oft wirkt Alessio auf den von Sarah im Internet geposteten Bildern schlecht gelaunt, traurig oder ziemlich bockig. Der Junge scheint furchtbar zu leiden. Kein Wunder – Papa und Mama haben jetzt andere Prioritäten, er muss zurückstecken.

Auch Freunde von Pietro, Amira (29) und Oli Pocher (44), sind schon seit Längerem um Alessio besorgt. Sie verstehen nicht, wie man sein eigenes Kind dauernd im Internet zeigen, sich über es beschweren oder sich lustig machen kann. "Im Kindergarten, in der Grundschule wird's heißen: 'Haha, Hosenscheißer.' Wir wissen ja alle, wie Kinder sein können. Das ist unverantwortlich, weil das Kind hat’s später nicht leicht", so Amira.

"Mein Tipp, Sarah, ein bisschen weniger vermarkten, ein bisschen weniger die Kinder", rät auch Oli. Er wünscht sich, dass sie nicht nur ihren Sohn Alessio, sondern auch Baby Nummer zwei weniger vor die Kamera zieht. "Ein bisschen mehr Privatsphäre" für die Kinder, appelliert der Comedian. Denn nur mit ganz viel Liebe und von den Eltern beschützt – nicht bloßgestellt – können Kinderseelen gedeihen!