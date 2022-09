Sarah Engels & Pietro Lombardi: Nach Mega-Zoff - Jetzt meldet sich Sarah zu Wort!

Unter dem Familien-Bild, mit dem Pietro und Freundin Laura Maria eigentlich das Geschlecht ihres Babys verraten wollten, konnte sich die wütende Sarah einen Kommentar nicht verkneifen. "Herzlichen Glückwunsch. Aber was um Himmels Willen ist mit den Haaren von meinem Sohn passiert?", schimpfte sie. Ein Unding für Pietro! "Manchmal reicht ein Glückwunsch aus. Das andere kannst du mir auch privat sagen. Aber ich finde es gut und der Kleine auch", ätzte er zurück. Woraufhin Sarah sich zu einem weiteren Kommentar hinreißen ließ: "Ich finde es nicht richtig, die Haare in dem Alter zu färben. Du weißt ich wünsche euch nur das Beste und bin sogar froh, dass du jemanden gefunden hast, der dich so liebt, wie du bist. Aber bitte hör auf jetzt hier zu hetzen, denn das hat dann wirklich nichts unter so einem Foto zu suchen."