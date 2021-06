Sarah Engels & Pietro Lombardi: Traurige Wende - Jetzt eskaliert der Streit komplett

Dabei schienen die Ex-Partner doch eigentlich prima mit der Patchwork-Situation klarzukommen. Ursprünglich sollte Pietro sogar bei der Hochzeit von Sarah und ihrem Liebsten Julian Büscher auftreten. Doch dann sang dort plötzlich ein ganz anderer Pietro! Von dem die Braut anschließend auch noch überschwänglich auf Instagram schwärmte: "Einer der besten Sänger überhaupt." Ein gezielter Seitenhieb gegen den Original-Pietro, der zudem nicht mal direkt von Sarah erfuhr, dass sie erneut schwanger ist, sondern nur durch Zufall. "Um ehrlich zu sein, das hat mir Alessio gepetzt", bekannte der Musiker geknickt. Eine Info, die man als Ex erst mal verdauen muss. Vor allem, wenn man selbst Single ist und immer noch auf das große Glück wartet.

Aber Pietro lässt die Demütigungen nicht lange auf sich sitzen, sondern revanchiert sich auf die kreative Art: Sein neuer Song "Ti Amo" erinnert ziemlich stark an Sarahs Song "Te Amo Mi Amor". Und um die Retourkutsche noch deutlicher zu machen, lässt er sich im Musikvideo von lasziven Girls antanzen, die Sarah auffallend ähnlich sehen und Pietro ordentlich anhimmeln. Was er seiner Verflossenen damit wohl sagen will? Ist im Grunde auch egal. Viel wichtiger: Während die beiden sich öffentlich zanken, vergessen sie, dass sie nicht allein sind, sondern einen gemeinsamen Sohn haben, der mit seinen mittlerweile sechs Jahren schon eine ganze Menge mitbekommt – und momentan der einzige Erwachsene in der Familie zu sein scheint...