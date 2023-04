Sarah Engels & Sarah Harrison: Reichweite & Geld! Der Zoff eskaliert

Sarah schwärmt schon: "Wie ihr wisst, lieben wir es ja, uns neuen Herausforderungen zu stellen und neue Dinge zu lernen. Weil wir täglich Sport machen, und ich auch immer wieder versuche, euch zu motivieren, zu pushen und an die Hand zu nehmen, überlege ich gerade, ob wir nicht ein gemeinsames Workout machen. Ganz individuell für euch!" Und kommt dann mit dem Knaller um die Ecke: "Deswegen sind wir tatsächlich gerade dabei, unsere Trainerlizenz zu machen!" Oha, dann sollten die Fans wohl schon mal den Turnbeutel packen…

Doch ein anderes Promi-Pärchen dürfte das Vorhaben gar nicht feiern: Sarah und Dominic Harrison. Das Influencer-Paar hat sich in den letzten Jahren nämlich ebenfalls ein kleines Workout-Imperium aufgebaut und schon vor einiger Zeit ein Sport-Programm für die Online-Plattform "Gymondo" entwickelt. Die Harrisons sind super beliebt in der Fitness-Community, bei Instagram bringen es die beiden zusammen immerhin auf knapp vier Millionen Follower. Klar, dass sie es vermutlich nicht gerne sehen, wenn plötzlich knallharte Konkurrenz auftaucht und ihnen den Trainer-Thron streitig macht! Denn auf den dürfte Sarah Engels es abgesehen haben, schließlich sagt sie von sich selbst: "Ich bin super ehrgeizig!" Man darf also gespannt sein, bei wem die Follower in Zukunft lieber ins Schwitzen geraten – und welchem Paar vielleicht die Puste ausgeht…

