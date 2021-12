Sarah Engels: Völlig am Ende! Ihr wächst alles über den Kopf

Der Baby-Blues hat Sarah fest im Griff

Bei ihrem zweiten Kind scheint kein Anlass zur Sorge zu bestehen. Die junge Mutter hingegen leidet extrem unter ihren Emotionen! Bei Instagram klagt sie ganz offen ihr Leid: Schlafmangel, Überforderung und eine Achterbahnfahrt der Gefühle machen der jungen Mama zu schaffen. "Ich erlebe es gerade sehr, sehr intensiv", so Sarah. "Ich schlafe nur zwei bis drei Stunden am Tag, das Stillen klappt noch nicht ganz. Ich bin viel am Weinen und mache mir Sorgen …"

Milchstau, Übermüdung, und dann ist auch noch Alessio krank – Sarah gibt ehrlich zu: Es geht mir nicht gut – obwohl es doch die schönste Zeit sein sollte. Schuld sind die Hormone, sagt sie. "Mein Mann erkennt mich gerade auch nicht wieder, weil ich ständig anfange zu weinen." So richtig angekommen scheint die Sängerin also noch nicht im Familienleben mit zwei Kids. Wie gut, dass ihr Julian ihr verlässlich zur Seite steht – und Sarah den Freiraum schafft, in ihre neue Rolle als Doppel-Mama hineinzufinden.