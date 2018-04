Sarah Harrison: Drama um ihre vier Monate alte Tochter!

Dieser Schuss ging wohl nach hinten los! Sarah Harrison präsentiert stolz ihr vier Monate altes Töchterchen Mia. Denn die kleine Maus hat Ohringe bekommen – und das mit nur vier Monaten!

Sarah Harrison: Tochter Mia bekommt Ohrlöcher!

Dass diese Entscheidung für Diskussionen sorgen wird, weiß Sarah Harrison ganz genau. In ihrem Youtube-Video erklärt sie! "Ich weiß, dass sich bei diesem Thema die Meinungen komplett spalten. Und das ist auch vollkommen ok. Jede Familie, jedes Elternteil hat da seine eigene Meinung. Bei uns ist das völlig normal."

Ein Beitrag geteilt von Sarah Harrison (@sarah.harrison.official) am Apr 4, 2018 um 7:03 PDT

Dominic und auch Sarah haben schon als Babys Ohrlöcher bekommen. Jetzt soll ihre Tochter auch welche bekommen. Doch diese Entscheidung finden viele Follower nicht richtig! Sie machen ihrem Ärger Luft!

Sarah Harrison: Ihre Fans sind sauer

"Ohrringe in dem Alter sind viel zu früh", "Vor allem verstehe ich nicht, wieso Ohrringe so wichtig schon für Babys sein sollen. Es interessiert kein Baby/Kleinkind ob es Ohrringe trägt oder nicht! Und es stört dich nur die Kinder..." oder "Schrecklich das man so kleinen Wesen sowas antun muss, ohne dass sie sich dazu äußern können, ob sie es wollen oder nicht", kommentieren die Follower den Beitrag von Sarah Harrison bei Instagram.