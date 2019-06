Sarah Harrison: Drama um Tochter Mia Rose!

Reddit this

Sarah Harrison lässt es sich momentan so richtig gut gehen. Mit ihrer ganzen Familie urlaubt sie gerade in Kroatien. Beim Shopping kam es jedoch zu einem dramatischen Vorfall...

Sarah Harrison: Ja, Baby Nr. 2!

Sarah Harrison macht sich Vorwürfe

"Mia ist so rumgesprungen, dass sie hingefallen ist und sich den ganzen Zahn vorne ausgeschlagen hat", erzählt sie in einem ihrer -Videos. Die Kleine hatte jedoch Glück im Unglück. Es ist lediglich ein kleines Mittelstück abgebrochen. Doch Sarah plagt trotzdem das schlechte Gewissen. "Ich finde es schon schlimm, weil der erste Zahn ja erst mit 6 Jahren ausfällt. (...) Ich bin total empfindlich. Immer wenn irgendwas mit Mia ist, könnte ich anfangen zu heulen. Ich mache mir da jetzt so Vorwürfe, obwohl man gar nichts dafür kann, weil Kinder einfach Kinder sind und springen."

Sarah und Dominic Harrison wollen nochmal heiraten

Nach dem Kroatien-Urlaub steht übrigens endlich die zweite Hochzeit von Sarah und Dominic an. Bereits im November 2017 gab sich die beiden standesamtlich das Ja-Wort. Im soll eine zweite Zeremonie stattfinden. "So langsam steigt auch die Nervosität, vor allem, weil es jetzt ganz anders ist als unsere standesamtliche Hochzeit. Da war ich ja hochschwanger! Jetzt habe ich ein Traumkleid und werde natürlich gucken, dass ich mich pudelwohl fühle!", erzählte Sarah gegenüber "Promiflash". Und bis dahin ist sicherlich auch Mias Zahn wieder vergessen…