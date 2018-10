Sarah Harrison: Ehrliche Beichte! Bereut sie den Umzug nach L.A.?

Bye bye Germany! Seit kurzem leben Sarah und Dominic Harrison mit Tochter Mia in Los Angeles. Doch das Leben in Amerika ist nicht so glamourös, wie anfangs gedacht...

Das hatten sich Sarah und Dominic Harrison definitiv anders vorgestellt! Stolze 4.500 Dollar zahlen sie pro Monat für ihr Appartement in Los Angeles. Doch als sie ihr neues zu Hause betraten, blieb ihnen fast der Mund offen stehen. Die Wohnung war total verdreckt!

Bruchbude statt Luxus-Appartement

"Ich liege abends im Bett und habe so ein Ekel-Gefühl. Das, was ich hier am Anfang gesehen habe geht nicht mehr raus aus meinem Kopf“, klagt Sarah in einem -Video. "Wir versuchen uns natürlich hier wohl zu fühlen, aber es passieren hier immer mehr Dinge. Im Badezimmer steht das Wasser seit fünf Tagen und es fließt nicht mehr ab." Dazu kommt, dass im Hausgang seit Tagen ein großer Hundehaufen liegt. "Von Deutschland aus konnten wir natürlich nicht alles checken. Bilder kann man immer schöner darstellen. Da hat uns echt der Schlag getroffen. Wir fühlen uns hier einfach scheiße. Das Heimweh ist deshalb auch umso größer", so die Influencerin weiter.

Mega-Zoff mit dem Vermieter

Ein weiterer Vorfall brachte das Fass dann endgültig zum Überlaufen. Sarah wollte von ihrem Vermieter wissen, ob ihre Pakete schon angekommen waren. "Wir haben gesagt, dass wir nicht da sind. Wenig später kriegen wir dann auf einmal eine Nachricht: 'Ich war in eurem Apartment'. Er hat irgendwas geschaut wegen einer Pflanze und hat dann hier die Pakete reingebracht. Da ist mit wirklich der Kragen geplatzt“, erzählt Dominic.

Kommen die Harrisons wieder zurück nach Deutschland?

Deshalb hat die kleine Familie beschlossen wieder auszuziehen. Los Angeles wollen sie aber nicht den Rücken kehren. "Wir haben schon ein neues Appartement gefunden", verkündet Sarah fröhlich. Und auch Dominic findet: "Letzen Endes sind wir jetzt guter Dinge. Es geht bergauf.“ Dann kann das Abenteuer Amerika ja endlich richtig losgehen!