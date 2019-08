Sarah Harrison: Erschütternde Nachrichten nach der Hochzeit!

Bereits im November 2017 besiegelten Sarah Harrison und Dominic Harrison vor einem Standesbeamten ihre Liebe. Gestern folgte dann die Traumhochzeit der beiden. Doch anstatt Freude, schlägt Sarah jede Menge Kritik von ihrer Community entgegen...

Sarah Lombardi: Pietro lüftet ihr süßes Geheimnis!

Sarah Harrison teilt Hochzeits-Schnappschüsse

Im Rahmen ihrer Hochzeit versorgte Sarah Harrison ihre Fans via " " mit einer Reihe von Schnappschüssen, die ein paar tolle Einblicke in ihren großen Tag gaben. Für ihre Fans eigentlich ein absoluter Jubel-Grund! Schließlich behielt Sarah das Brautkleid-Geheimnis bis zu Letzt für sich und zeigte sich erst gestern zum ersten Mal in ihrer Traumrobe. Doch ihre Anhänger zeigten sich davon nur wenig begeistert...

Sarahs Fans sind enttäuscht

Wie unter den "Instagram"-Bildern der deutlich wird, hätten sich Sarahs Fans ein viel pompöseres Brautkleid bei ihr vorgestellt. So kommentieren sie: "Also ich muss sagen ich habe viel mehr von dem Kleid erwartet so wie oft sie anprobieren gegangen ist" sowie "lso das Kleid ist schön, aber bei dem Geheimnis darum, dachte ich, es ist etwas ausgefallener und nicht so 'normal'." Autsch! Was Sarah über diese Negativ-Kommentare denkt, ist nicht bekannt. Bis jetzt gab sie dazu noch kein Statement ab...

