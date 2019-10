Sarah Harrison: Erschütterndes Baby-Drama!

Reddit this

Es ist kein Geheimnis, dass sich Sarah und Dominic Harrison weiteren Nachwuchs wünschen. Doch von den ständigen Schwangerschafts-Spekulationen ist die Influencerin extrem genervt...

Sarah Harrison spricht Schwangerschafts-Klartext

Sarah postet auf ihrem -Account regelmäßig Schnappschüsse im Bikini. Doch unter den Bildern gibt es immer wieder zahlreiche Kommentare, ob Sarah bereits in anderen Umständen ist. Für sie ein absolutes Unding! In einem ihrer -Videos platzt ihr endgültig der Kragen. "Warum schwanger? Sehe ich da jetzt dick aus? Hab ich einen dicken Bauch?" Schließlich schwitzt die 28-Jährige regelmäßig im Fitnessstudio und achtet extrem auf gesunde Ernährung.

Sarah Harrison: Erschütternde Nachrichten nach der Hochzeit!

Sarah Harrison: "So eine Frage stellt man keiner Frau"

An Sarah gehen die ganzen Baby-Kommentare nicht spurlos vorbei. "So eine Frage stellt man keiner Frau. Und eine Frau, wenn es soweit ist, wird sich dann schon melden, wenn sie das möchte. Wenn irgendwann der Zeitpunkt ist und wir Nachwuchs erwarten, werdet ihr das von uns mitgeteilt bekommen", stellte sie in dem Video klar. Lässt sich nur hoffen, dass die Spekulationen nach dieser Ansage endlich ein Ende nehmen...

