Sarah Harrison: Haar-Hammer! Sie überrascht mit einer neuen Frisur

Wow, was für eine coole Veränderung! Sarah Harrison überrascht die Fans mit einem neuen Look.

Während der Corona-Krise war es lange nicht möglich, zum Friseur zu gehen. Mittlerweile haben sich die Regeln jedoch wieder gelockert. Diese Gelegenheit wollte Sarah Harrison sich nicht entgehen lassen und ließ sich direkt einen neuen Look verpassen!

Sarah hat eine neue Frisur

Auf ihrer -Seite überrascht die 28-Jährige ihre Fans mit platinblonden Locken. Vor wenigen Tagen rockte sie noch einen dunkleren Blond-Ton, der schon herausgewachsen war und einen Blick auf ihre Naturhaarfarbe erlaubte. Über ihre neue Frisur scheint Sarah sich unheimlich zu freuen!

„Diese Locken, ich liebe sie einfach“, schwärmt die Influencerin in ihrer Story. Doch bei den Fans kommen ihre Haare wohl nicht so gut an. Ein User will wissen, ob die Haarfarbe nicht ihrem Baby schadet, denn Sarah ist schwanger. Sein Kommentar ist mittlerweile jedoch wieder verschwunden…

