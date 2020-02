Sarah Harrison: Haar-Hammer! Sie überrascht mit neuer Frisur

Sarah Harrison experimentiert gern mal mit ihren Haaren. Ob blond, braun, lang oder kurz - Die ehemalige "Bachelor"-Kandidatin kam in der Vergangenheit immer wieder mit einer neuen Frisur um die Ecke. In letzte Zeit blieb sie ihrer blonden, gewellten Mähne treu. Bis jetzt...

Sarah Harrison zeigt sich mit wilden Locken

Sarah hatte mal wieder Lust auf eine neuen Style. Also flochte sie sich kurzerhand viele kleine Zöpfe. Das Ergebnis am nächsten Morgen: Eine wilde Lockenmähne. Doch die 28-Jährige ist noch etwas unentschlossen über den neuen Look. "Im Zopf feier ich das echt, aber offen weiß ich nicht, ob ich das tragen würde", gab sie in ihrer -Story zu. Naja, nach der nächsten Haarwäsche sind die Locken ja eh wieder raus...

So sieht Sarah Harrison mit wilden Löckchen aus Foto: Instagram/ sarah.harrison.official

Sarah Harrison freut sich auf Baby Nummer 2

Für solche Haar-Experimente wird Sarah wohl in Zukunft eher weniger Zeit haben. Denn die Influencerin ist zum zweiten Mal schwanger. "Wir können uns im Moment nicht glücklicher schätzen", freute sie sich kürzlich auf Instagram - und veröffentlichte ein Bild von dem positiven Schwangerschaftstest. Mittlerweile ist die kleine Babykugel schon deutlich zu erkennen!

