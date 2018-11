Sarah Harrison: Ja, Baby Nr. 2!

Sie sind angekommen! Vor einigen Monaten wanderten Sarah Harrison und ihr Mann Dominik nach Los Angeles aus. Mittlerweile sind sie hier richtig glücklich und genießen die Zeit als kleine Familie. Und die soll noch größer werden...

Sarah Harrison: Ehrliche Beichte! Bereut sie den Umzug nach L.A.?

Sarah Harrison: Baby Nr. 2 kommt

In wenigen Tagen feiert Sarahs Tochter Mia Rose ihren ersten Geburtstag. Die kleine Maus ist der ganze Stolz des Paares. Und schon bald könnte sie ein Geschwisterchen bekommen. Denn wie das Model jetzt verriet, ist Baby Nr. 2 schon in Planung. In ein bis zwei Jahren soll der nächste Nachwuchs kommen, bestätigt die 27-Jährige gegenüber Vip.de. "Ich bin dafür geboren, Kinder zu kriegen. Ich blühe als Mama auf und genieße es total", schwärmt die .

Um Töchterchen Mia kümmern sich Sarah und Dominic ganz alleine. Eine Nanny kommt den beiden nicht ins Haus. "Wir machen alles ohne Babysitter. Bis jetzt haben wir keine Nacht ohne Mia verbracht. Genau wie sie uns braucht, brauchen wir sie. Ich nehme ganz oft Jobs nicht an, wenn sie zu spät am Abend stattfinden oder die Anreise zu weit ist", so Sarah weiter.

Sarah Harrison und Dominic: Rückkehr nach Deutschland?

Sarah und Dominic sind glücklich mit ihrem neuen Leben. Auch, wenn der Anfang in L.A. gar nicht so einfach war. "Am Anfang habe ich meine Familie sehr vermisst, aber mittlerweile hat sich alles normalisiert und ich kann mir gut vorstellen, hier zu bleiben", so Sarah.