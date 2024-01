Sarah Harrison: Nach Treppensturz - Große Sorge um ihre Gesundheit

Dennoch scheint es eine kleine Entwarnung zu geben, denn in ihrem Alltag schränkt es Sarah wohl nicht so sehr ein, dass sie das Haus nicht mehr verlassen kann. Nicht nur geht sie trotz allem ins Fitnessstudio, auch eine Möbel-Shopping-Tour beim skandinavischen Einrichtungshaus IKEA in Dubai stand direkt im Anschluss an dieses Gesundheitsupdate mit ihrer Freundin auf dem Tagesplan. Bleibt trotzdem zu hoffen, dass die Zehenspitzen der Influencerin schon bald wieder komplett gesund sind.

