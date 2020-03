Sarah Harrison: Nervenzusammenbruch! Sie ist am Ende!

Arme Sarah Harrison! In den letzten Tagen lieferten sich die Harrisons und Oliver Pocher einen Schlagabtausch via Social Media. Eine Tatsache, die Sarah nun gewaltig auf die Gesundheit schlägt...

Wie Dominic Harrison nun berichtet, hatte Sarah eine Nacht lang Unterleibsschmerzen, einen Kreislaufzusammenbruch und musste dann schließlich zum Notarzt. Wie er weiter erklärt, sollen ihr die Anfeindungen aus der Öffentlichkeit einfach zu viel geworden sein. Den Stein ins Rollen soll gebracht haben, der in den letzten Tagen immer wieder ein Statement dazu abgab, wie sich Influencer zu dieser Zeit fehlverhalten. Auch Sarah und Dominic gehörte dabei zu seinen Auserwählten...

Sarah zieht sich zurück

Via meldet sich Sarah nun zu Wort und berichtet ihren Fans, dass sie vorerst eine Social Media Pause einlegt, um ihre Nerven etwas zu beruhigen. So berichtet sie: "Es tut mir leid, dass ich mich gerade nicht melde und alles auf Instagram erstmal abgestellt habe. Mir geht das alles sehr Nahe und mittlerweile auch auf meine Gesundheit." Scheinbar Grund genug für Oliver Pocher, um ein wenig zurück zu rudern. So versichert er nun in einem Instagram-Video, dass er den Harrisons nur das Beste wünscht. Bleibt somit nur zu hoffen, dass sich die Wogen schon bald wieder glätten..

