Sarah Harrison & Dominic Harrison: Trauriger Abschied von ihren Fans!

Wie Sarah und Dominic nun in ihrem neusten "YouTube"-Video erklären, wollen sie ihre Auswanderungspläne weiter vorantreiben. Neues Ziel der jungen Familie: Dubai! "Durch die aktuelle Situation ist alles ein wenig schwieriger, andererseits haben wir auch ein paar Vorteile", erklärt Sarah Harrison über ihre Umzugspläne in der Corona-Pandemie. "Es ist machbar und wir wollen es durchziehen", fügt ihr Mann hinzu. Oh je! Wie bitter! Wann die beiden mit ihren Kindern Deutschland verlassen, ist allerdings noch nicht bekannt. Wir können also weiterhin gespannt sein...