Sarah Harrison: Wegen Baby Nr. 2! Der Honeymoon ist gecancelt

Dominic und Sarah Harrison freuen sich riesig auf ihre große Hochzeitsfeier. Und nicht nur darauf, denn eigentlich sollte es für die beiden danach auf die Malediven gehen. Doch daraus wird jetzt nichts.

Sarah Harrison: Drama um Tochter Mia Rose!

Sarah Harrison und Dominic: Jaaa, Baby Nr. 2

"Wir haben ja groß verkündet, Flitterwochen kommen. Die wurden jetzt gecancelt. Es wird keine Flitterwochen geben für uns", erklärt Sarah Harrison offen gegenüber . Aber wieso?

Ganz einfach! Die Ex-Bachelor-Kandidatin und ihr Mann sind voll in der Babyplanung. "In den tropischen Ländern, auf den Malediven und so, gibt's einen gewissen Virus, der gefährlich ist für Schwangere oder auch wenn man einen Kinderwunsch hat", so Sarah weiter.

Eine klare Ansage. Ist die Blondine vielleicht sogar schon in anderen Umständen?

Sarah Harrison: Ist sie schon schwanger?

Schwanger ist Sarah Harrison aber noch nicht. "Ich habe so ein geiles Hochzeitskleid. Also, es darf nichts passieren. Wir verhüten ganz brav und für uns ist es klar, dass wir erst gegen Ende des Jahres oder nächstes Jahr dann auf das Geschwisterchen hinarbeiten", verrät die 28-Jährige.