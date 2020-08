Sarah Harrison: Zuckersüßer Familienschnappschuss begeistert Fans!

Via Instagram posten Sarah und Dominic Harrison nun ein Bild, auf dem erstmals Baby Kyla in voller Pracht zu sehen ist. Der kleine Spatz kuschelt dabei sich an Schwesterchen Mia Rose, die liebevoll ihren Arm um die kleine Kyla legt. Mama Sarah und Papa Dominic strahlen auf dem Foto um die Wette und kommentieren zu dem Bild: "Familie, Team Harrison und glücklich". Das so ein zuckersüßes Foto von ihrer treuen Community nicht lange unentdeckt bleibt, ist kaum verwunderlich!