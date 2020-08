Sarah Harrison: Zuckersüßes Baby-Update!

Wie Sarah Harrison nun verrät, ist sie überglücklich in ihrem neuen Alltag mit zwei Kindern. So berichtet sie via Instagram: "Ich bin so glücklich, wir haben eine bombenmäßige Nacht hinter uns." Sie ergänzt: "Mia schläft ja mittlerweile eh durch, sie ist ja schon groß. Und Kyla hat schon so zwei bis drei Stunden am Stück geschlafen, dann ist sie aufgewacht, ich habe sie gefüttert und dann hat sie weitergeschlafen. Ich finde, das ist schon Luxus, also das war schon eine richtig gute Nacht." Wie schön! Sarahs Tochter Kyla scheint sich in ihrem neuen zu Hause also pudelwohl zu fühlen. Und auch die Fans von Sarah freuen sich riesig für die frischgebackene Mami...