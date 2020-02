Reddit this

Sarah-Jane Wollny: Alkohol-Drama an ihrem 21. Geburtstag!

Bei den Wollnys geht es rund! In der letzten Folge von " - Eine schrecklich große Familie" stand nicht nur die Taufe der kleinen Cataleya an, sondern auch Sarah-Janes Geburtstagsparty. Die Vorbereitungen waren bereits im vollen Gange. Doch dann machte Silvia eine Entdeckung...

Sarah-Jane Wollny macht Wodka-Wackelpudding

Eigentlich sah es so aus, als hätte Sarah-Jane ganz harmlosen Wackelpudding vorbereitet. Doch der hatte es in sich. "Das ist eine spezielle Götterspeise", erklärte sie. Mama Silvia ließ es sich natürlich nicht nehmen, zu probieren. "Da ist ja Alkohol drin. Bist du eigentlich krank?", stellte sie erschrocken fest. "Ich möchte aber nicht, dass ihr euch betrinkt. Alkohol ist nicht so gesund! Jeder darf zwei Stück und das war's."

Wird die Geburtstagsparty eskalieren?

Sarah-Jane konnte die ganze Aufregung überhaupt nicht verstehen. "Jetzt muss ich mir von Mama an meinem 21. Geburtstag auch noch sagen lassen: 'Übertreib es nicht mit dem Alkohol.' Aber ich weiß, wo meine Grenzen sind." Ob die Party wirklich nicht aus dem Ruder läuft? Das erfahrt ihr nächsten Mittwoch um 20:15 Uhr bei RTLzwei...

