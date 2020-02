Reddit this

Sarah-Jane Wollny: Alkohol-Eklat an ihrem 21. Geburtstag!

Bei den Wollnys geht es rund! In der nächsten Folge von " - Eine schrecklich große Familie" (Mi, 20:15 Uhr, RTLzwei) steht nicht nur die Taufe der kleinen Cataleya an, sondern auch Sarah-Janes Geburtstagsparty. Die Vorbereitungen sind bereits im vollen Gange. Doch dann macht Silvia eine Entdeckung...

Sarah-Jane Wollny macht Wodka-Wackelpudding

Eigentlich sieht es so aus, als hätte Sarah-Jane ganz harmlosen Wackelpudding vorbeireitet. Doch der hat es in sich. "Das ist eine spezielle Götterspeise", erklärt sie. Mama Silvia lässt es natürlich nicht nehmen, zu probieren. "Da ist ja Alkohol drin. Bist du eigentlich krank?", schimpft sie. Silvia ist besorgt um ihre Tochter. "Ich möchte aber nicht, dass ihr euch betrinkt. Alkohol ist nicht so gesund! Jeder darf zwei Stück und das war's."

Wird die Geburtstagsparty eskalieren?

Sarah-Jane kann die ganze Aufregung überhaupt nicht verstehen. "Jetzt muss ich mir von Mama an meinem 21. Geburtstag auch noch sagen lassen: 'Übertreib es nicht mit dem Alkohol.' Aber ich weiß, wo meine Grenzen sind. Es kommen viele Gäste und man soll es wirklich nicht übertreiben." Lässt sich nur hoffen, dass das ihre Freund auch so sehen...

