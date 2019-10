Sarah-Jane Wollny: Bittere Beichte! So schlecht geht es ihr wirklich!

Es wird nicht ruhig bei den Wollnys! Erst kürzlich meldete sich Sarah-Jane Wollny bei ihren Fans zu Wort und berichtete, dass sie unter gesundheitlichen Problemen leidet. Nun die nächste Krankheits-Beichte...

Dieter Wollny: Bittere Klatsche! Traurig, was jetzt ans Licht kommt

Sarah-Jane Wollny legte Social Media Pause ein

Obwohl absolute Social Media sind, war es vor einigen Wochen ruhig auf dem " "-Account von Sarah-Jane Wollny! Wie die 21-Jährige berichtete, musste sie eine Pause einlegen, da sie sich angeschlagen fühlte: "Ihr habt die letzten Tage nichts von mir gehört, weil es mir gesundheitlich gar nicht gut ging." Für ihre Fans eine absolute Hiobsbotschaft! Doch damit nicht genug! Obwohl Sarah-Jane damals berichtete, dass es ihr wieder besser gehen würde, verrät sie nun die traurige Wahrheit...

Sarah-Jane ist bedrückt

Wie Sarah-Jane in ihrer "Instagram"-Story erläutert, geht es ihr leider immer noch nicht besser. So entgegnet sie auf die Frage, wie sie sich aktuell fühlt: "Ging mir schon mal besser. Ich hoffe nach Montag, weiß man, was mir fehlt." Oh je! Die Arme! Ob Sarah-Jane sich wohl heute im Laufe des Tages bei ihren Fans mit einem Update meldet? Wir können gespannt sein und drücken ihr die Daumen, dass sie bald wieder auf dem Damm ist!

Krass! So viel hat abgenommen!