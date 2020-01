Sarah-Jane Wollny: Große Sorge um ihre Gesundheit! Jetzt bricht sie ihr Schweigen!

Was ist nur bei den Wollnys los? Wie Sarah-Jane Wollny jetzt berichtet, durchlebt sie aktuell eine ziemlich schwere Zeit. Doch was fehlt der Tochter von Silvia?

Sarah-Jane Wollny zog sich zurück

Schon seit Längerem war es still um Sarah-Jane! Während die Tochter von Silvia Wollny ihre Fans sonst regelmäßig via "Social Media" mit Updates aus ihrem Alltag versorgte, zog sie sich in den letzten Wochen immer mehr zurück. Für ihre Fans Grund genug, um sich Sorgen um ihr Idol zu machen. Doch während sich Sarah-Jane sonst zu ihrem Gesundheitszustand weitestgehend bedeckt hält, wendete sie sich jetzt mit der traurigen Wahrheit an die Öffentlichkeit...

Sarah-Jane spricht Klartext

Wie Sarah-Jane nun verrät, hat sie es momentan ganz schon erwischt. So wurde auch sie scheinbar ein Opfer der schlimmen Erkältungswelle, die gerade kursiert. Sarah-Jane erklärt: "Wie man unschwer an meiner Stimme erkennen kann, habe ich mich wieder erkältet. Ich weiß nicht, warum, aber momentan ist es bei mir sehr extrem, dass ich sehr, sehr oft krank bin. Ich hätte es auch lieber anders, aber anders scheint es nicht zu gehen." Die Arme! Bleibt somit nur zu hoffen, dass es ihr bald wieder besser geht und sie die Krankheitswelle hinter sich lassen kann...

