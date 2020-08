Sarah-Jane Wollny: Hammer-News! Damit hat niemand gerechnet!

In der Story von Sarah-Jane hatte ihre Fans nun die Möglichkeit, der Tochter von Silvia einige Fragen zu stellen. Ein neugieriger Fan wollte dabei wissen, ob sich Sarah-Jane eine Teilname bei "PBB" vorstellen könnte. Die Antwort der 21-Jährigen fiel eindeutig aus. So bejahte sie die Frage und löste damit eine wahre Fan-Euphorie aus. Das sie in der aktuellen Staffel noch nachrückt, ist jedoch unwahrscheinlich. So entgegnete sie auf die Frage, ob sie ins "PBB"-Haus einzieht: "Wer sagt denn sowas?" Wie schade! Ob die 21-Jährige wohl in den kommenden Staffeln den Schritt ins Promi-Haus wagt? Wir können gespannt sein...