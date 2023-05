Sarah-Jane Wollny: Jetzt spricht sie über die Trennung

Silvia, Sarafina, Loredana und Co. sind in die Türkei ausgewandert, kommen nur noch auf Stippvisite nach Deutschland. Sarah-Jane hat sich jedoch dagegen entschieden - auch wenn ihr die Trennung von der Familie nicht leicht fällt. "Am Anfang genieße ich die Ruhe. Aber irgendwann wird es langweilig und ich vermisse die anderen", gibt sie bei einer Fragerunde auf Instagram zu.