Sarah-Jane Wollny: Pikante Affären-Beichte!

Die Fans von Sarah-Jane Wollny kommen nun in den Genuss einer äußerst pikanten Beichte...

Hoppla! Das ist definitiv ein intimer Einblick, den Sarah-Jane Wollny jetzt mit ihren Fans teilt...

Sarah-Jane Wollny wendet sich an ihre Fans

Via " " lässt Sarah-Jane Wollny nun die Geheimnis-Bombe platzen und fordert ihre Fans in ihrer Story dazu auf, dass sie Sarah-Jane ihr größtes Geheimnis verraten. Schon des Öfteren spielte Sarah-Jane Wollny das "Frage-Antwort-Spiel" mit ihrer Community, bei der ihr die Fans ein paar Fragen stellen konnten. Nun hat sich die Tochter von scheinbar dazu entschieden, den Spieß umzudrehen, um jetzt ihre Anhänger mit ein paar Fragen zu Löchern. Was dabei jedoch ans Tageslicht kommt, hätte Sarah-Jane sicherlich nicht erwartet...

Affären-Beichte via "Instagram"

Wie in Sarah-Janes Story zu sehen ist, hat scheinbar ein Fan die Aufforderung der Wollny Tochter besonders ernst genommen. So heißt es: "Ich habe eine Affäre mit dem besten Freund meiner Mutter und gleichzeitig Vater einer Freundin." Autsch! Sarah-Jane kann auf diese außergewöhnliche Aussage lediglich ein "Alles klar" entgegnen. Ob die Tochter von Silvia Wollny noch mehr Beichten dieser Art erhalten hat, ist nicht bekannt. Wir können also gespannt sein...

