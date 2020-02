Sarah-Jane Wollny: Riesen Zoff mit Schwester Calantha!

Eigentlich sind ein Herz und eine Seele. Doch in der nächsten Folge von "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie" (Mi, 20:15 Uhr, RTLzwei) kommt es zu Unstimmigkeiten zwischen Calantha und Sarah-Jane. Der Grund: Cataleyas Taufe und Sarah-Janes Geburtstagsfeier fallen auf den gleichen Tag...

Sarah-Jane und Calantha Wollny bekommen sich in die Haare

Familienoberhaupt Silvia hat überhört, dass Sarah-Jane in ihren Geburtstag reinfeiern will. Tagsüber sind aber schon die Feierlichkeiten für Cataleyas Taufe geplant. Sarah-Jane möchte ihre Party auf keinen Fall absagen und sucht das Gespräch mit Calantha. "Es war von Anfang an klar, dass ich an diesem Tag meinen Geburstag feiern möchte. Wir können das doch einfach zusammen legen", schlägt sie vor.

Doch Calnatha hat kein Verständnis. "Das finde ich nicht gut. Ich kann den Termin weder verschieben, noch will ich das zusammen feiern. Das ist die erste große Feier für die Kleine. Deins kannst du easy verschieben." Ein Unding für Sarah-Jane! "Nur, weil ihr jetzt keinen Termin mehr bekommt, soll ich das jetzt absagen? Da hätte man sich ein bisschen früher drum kümmern müssen. Du kannst jetzt nicht so unfair sein", wirft sie ihrer Schwester vor.

Ob die beiden noch eine Lösung finden? Oder der Streit noch mehr eskaliert? Das erfahrt ihr nächsten Mittwoch um 20:15 Uhr bei RTLzwei...

